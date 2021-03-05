昨晚美股下挫，市場續憂債息抽升，不過中國2021年經濟增長目標設於6％以上，加上大陸國務院總理李克強表示要推動實際貸款利率進一步降低，A股先跌後回穩，港股跌幅收窄。
恒指開盤跌569點，失兩萬九及50日線（約28,875點），一度跌723點，見28,513點，見2月1日以來新低，之後跌幅收窄，重上2萬9及50日線，中午跌81點。港股午後走強，曾升160點，見29,397點全日高，收盤跌138點或0.47％，報29,098點。
恒指兩日挫782點，全個星期則升118點。大盤成交額2,404.36億港元。
國企指數報11,292點，跌33點或0.29％。
恒生科指低見8,384點，收挫185點或2.1％，報8,634點，100天線失而復得。
個股表現方面，騰訊挫1.6％報679港元，成交居首有184.6億港元。工行升3.6％，藍籌中表現最好。
小米挫3.7％報24.45港元，藍籌中表現最差。標普道瓊斯指數公司宣布，本月15日開市前將在旗下各個指數中剔除部分中資股和固定收益證券，當中包括小米。
(工商 )
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