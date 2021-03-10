瓦城泰統集團（2729）2月營收報喜，在「春節商機加持」強力助攻下，單月營收5.21億元，月增40.78％，年增70.1％，累計營收達8.92億，年增4.58％，高成長表現為第一季業績奠基。展望後市，隨著台灣抗疫有成，餐飲市場復甦，瓦城集團將強化展店力度，為新年度注入強勁成長動能。

瓦城集團去年起力行實踐對消費者「安心餐廳」承諾，成為消費者信賴餐飲品牌，加上集團運用數位服務提高顧客體驗，Wa10線上訂位、年菜預購，透過數位服務提高便利性，同步獲顧客肯定，成功帶動在春節來客、年菜外帶與春酒聚餐皆有好成績，為集團營收成長添翼，更可望將Q1營運表現推向新高。

截至今年2月，瓦城集團自主研發品牌總店數已達到138家，在憑藉厚實研發實力、獨有的東方餐飲連鎖化優勢，以及對商圈和客群的敏銳掌握下，透過精準選點和品牌佈局策略，旗下既有主力品牌「瓦城」、「大心」、「非常泰」將持續拓展新店，此外，近2年以口碑快速擴大市場佈局的跨中菜系「時時香」以及南洋跨國界料理「YABI」，品牌店數亦將齊步推進，持續推升集團營收佳績再攻頂。

瓦城泰統現為全台最大東方餐飲連鎖集團，營運績效皆踏著穩健的步伐向上，EPS每年維持正向成長，連續八年EPS逾一個股本，已連續六年現金股利配發超過一個股本，歷年股息配發率接近90％。未來受惠展店效益及既有店穩健表現下，與集團同步展現對成本費用精準控管，推助2021營運整體表現穩步攀高。

(工商 )