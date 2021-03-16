美國太陽能工業協會(SEIA)周二跟能源顧問公司伍德麥肯茲(Wood Mackenzie)發表聯合報告預測，在美國去年擴大太陽能補助和乾淨能源需求不斷增加等帶動下，到2030年全美太陽能設施發電量將是去年的逾四倍。

SEIA預期美國在未來十年，新安裝的太陽能設施發電量將達324吉瓦(gigawatt)，再加上目前已經有的發電量，到2030年將合計419吉瓦。2020年太陽能發電量接近100吉瓦。

美國未來十年太陽能的新增發電量，足以供應6,000萬個家庭使用，這相當於目前全美約40％家庭。

SEIA報告反映出來自公共事業和企業，為達到減少廢氣排放目標而對太陽能有強勁需求，和太陽能發電成本持續下降，刺激美國家庭增加安裝太陽能發電設施。

目前全美電力來源僅3％來自太陽能，但SEIA看好這比率在未來十年將上升至20％。

去年美國安裝太陽能設施的發電量，年增43％至19.2吉瓦創太陽能產業新高。

雖然公共事業的太陽能發電計劃，去年因新冠疫情而停止，但疫情讓居家工作與線上教學需求大增，刺激家庭去年第二季開始大幅增加安裝太陽能設施，使去年全美家庭太陽能發電量大增11％至3.1吉瓦創新高。

除此之外，美國去年把使用太陽能的26％免稅額執行期延長兩年，以協助降低安裝太陽能發電設備的費用，做為政府振興經濟措施的一部份。

SEIA認為要進一步推擴太陽能，除了繼續推出稅賦減免外，取消外國製太陽能面板的進口關稅、和提供太陽能產業人材培訓等，都是讓美國達成減碳目標的重要措施。

SEIA主席賀珀(Abigail Ross Hopper)說，美國必須有全面性政策去推廣太陽能，不能見一步走一步，才能加快太陽能產業發展。

(工商 )