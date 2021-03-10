大陸連續兩個月通縮，A股10日個別發展。上證指數微跌1點，連跌5日。兩市成交合計縮減逾24％至人民幣（下同）7,497億元。

香港信報報導，上證指數高開後一度升37點，漲幅為1.12％，高見3,397點，其後升幅收窄，尾段最多跌4點，漲幅為0.13％，低見3,354點，10日收市報3,357點，跌1點，跌幅為0.05％，成交額為3,395.72億元。

深成指反覆造好，10日收市報13,563點，升87點，漲幅為0.65％，最高見13,750點，升274點，漲幅為2.04％，成交4,101.4億元。

滬深300指數報5,003點，升32點，漲幅為0.66％；創業板指數報2,676點，升43點，漲幅為1.64％。

各類股個別發展，石油股跌逾2％；房地產、金融股跌逾1％；水泥、化工、鋼鐵股偏軟；煤炭、電力、有色金屬股靠穩。

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(工商 )

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