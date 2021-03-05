曾參加去年美國民主黨總統初選，並且聲勢一度很高漲的參議員伊麗莎白·沃倫，最近拋出很具爭議性，但也很吸引民眾目光的超富豪稅議題：將對5000萬至10億美元之間的個人淨資產每年徵收2％的稅。個人每年對淨資產超過10億美元應繳納3％的稅。

這項議題雖然最獲通過的機率不高，但美財經雜誌Business Insider還是針對若是一旦通過，貝佐斯、馬斯克、蓋茨和祖克伯財富會失血多少，提出它計算：

1.傑夫·貝佐斯（Jeff Bezos）：57億美元

據《富比士》（Forbes）的數據，到2020年底，他的財富達到了1912億美元。

2.伊隆·馬斯克（Elon Musk）：46億美元

《富比士》：2020年底，馬斯克的身價為1535億美元。

3.比爾·蓋茨（Bill Gates）：36億美元

《富比士》：蓋茨的財富為1200億美元。

4.馬克·祖克伯（Mark Zuckerberg）：30億美元

《富比士》：祖克伯身家達到999億美元。

沃倫表示，這項稅收只會影響大約10萬個美國家庭，而該國的億萬富翁將支付全部稅收的一半左右，可以為拜登總統1.9兆美元的新冠肺炎援助計劃提供約四分之三的資金。且將在未來10年產生3兆美元的收入。沃倫建議，這些稅金用於兒童保育，教育和基礎設施等計劃。

(中時新聞網)