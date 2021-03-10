富比世數據榜統計，截止3月9日收盤，騰訊董事長馬化騰以626億美元身家榮登大陸首富，暫時排名全球第14位，而前首富農夫山泉創始人鐘睒睒則以619億美元的身家排名第17位。

陸媒報導，富比世數據榜9日上午顯示，馬化騰接替農夫山泉創始人鐘睒睒成為大陸新首富。當時，馬化騰身家為637億美元，在世界首富榜單排名第14位，位於微軟公司前首席執行官兼總裁Steve Ballmer之後，農夫山泉創始人鐘睒睒之前。

2021年1月，在南下資金狂買港股核心資產的趨勢之下，騰訊的股價一度上漲超30％，使得馬化騰的身家上漲。截至10日，以626億美元的身價計算，馬化騰在過去的一年上漲人民幣（下同）1,200億元。

鐘睒睒旗下兩家公司農夫山泉、萬泰生物於2020年陸續上市，農夫山泉上市後，股價一路飆升，鐘睒睒的身價也一路水漲船高。在最高峰時，鐘睒睒曾以923億美元的身家，排在世界富豪第5位。

(工商 )