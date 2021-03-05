大陸國務院總理李克強今天（5日）表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度；保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，進一步解決小微企業融資難題。

今天上午9點，第十三屆全國人民代表大會第四次會議在人民大會堂舉行開幕會。大陸國務院總理李克強向大會做工作報告。

李克強表示，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度。把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀槓桿率基本穩定。

李克強表示，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定，進一步解決小微企業融資難題。延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現支持普惠金融力度。延長小微企業融資擔保降費獎補政策，完善貸款風險分擔補償機制。

李克強表示，加快信用信息共享步伐。完善金融機構考核、評價和盡職免責制度。引導銀行擴大信用貸款、持續增加首貸戶，推廣隨借隨還貸款，使資金更多流向科技創新、綠色發展，更多流向小微企業、個體工商戶、新型農業經營主體，對受疫情持續影響行業企業給予定向支持。

李克強表示，大型商業銀行普惠小微企業貸款增長30％以上。創新供應鏈金融服務模式。適當降低小微企業支付手續費。優化存款利率監管，推動實際貸款利率進一步降低，繼續引導金融系統向實體經濟讓利。今年務必做到小微企業融資更便利、綜合融資成本穩中有降。

李克強表示，就業優先政策要繼續強化、聚力增效。著力穩定現有崗位，對不裁員少裁員的企業，繼續給予必要的財稅、金融等政策支持。繼續降低失業和工傷保險費率，擴大失業保險返還等階段性穩崗政策惠及範圍，延長以工代訓政策實施期限。

李克強表示，拓寬市場化就業渠道，促進創業帶動就業。推動降低就業門檻，動態優化國家 職業資格目錄，降低或取消部分准入類職業資格考試工作年限要求。支持和規範發展新就業形態，加快推進職業傷害保障試點。

李克強表示，繼續對靈活就業人員給予社保補貼，推動放開在就業地參加社會保險的戶籍限制。做好高校畢業生、退役軍人、農民工等重點群體就業工作，完善殘疾人、零就業家庭成員等困難人員就業幫扶政策，促進失業人員再就業。

李克強表示，拓寬職業技能培訓資金使用範圍，開展大規模、多層次職業技能培訓，完成職業技能提升和高職擴招三年行動目標，建設一批高技能人才培訓基地。

李克強表示，實施提升就業服務質量工程。運用就業專項補助等資金，支持各類勞動力市 場、人才市場、零工市場建設，廣開就業門路，為有意願有能力的人創造更多公平就業機會。

(中時 )