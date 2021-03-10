中央銀行總裁楊金龍11日將赴立法院財委會進行業務報告並備答詢，根據書面報告，央行去年為穩定新台幣匯率，全年淨買匯391億美元，換算約國內生產毛額（GDP）的5.63％，超過美國財政部匯率操縱國低於2.0％的標準，也代表三個標準全符合，很可能首度被列匯率操縱國。

美國財政部對匯率操縱國的三個標準，即貿易順差超過200億美元、經常帳順差超過GDP的2％、匯率干預金額占GDP比重超過2％。台灣在美國2020年12月的最近一次匯率報告中，僅被列入觀察名單，因第三項的匯率干預金額占GDP比重超過2％未符合，主要是觀察基間為去年上半年。但央行是在去年11月及12月擴大買匯，若美國今年4月再發布最新報告，以去年下半年為觀察期間，則台灣將是三項都符合。

根據央行書面報告，楊金龍表示，基於維護匯市秩序及新台幣匯率穩定，去年下半年淨買匯352億美元，加計上半年的39億美元，全年合計淨買匯達391億美元，換算約合GDP的5.63％。

楊金龍書面報告指出，去年新台幣匯率對美元升值，下半年匯市有失序之虞，央行基於金融穩定及幣值穩定的法定職責，加大調節匯市力道，維持匯市運作順暢，避免負面效應外溢至實體經濟面，兩個月期間加大匯市調節力道，因此下半年淨買匯352億美元，全年淨買匯391億美元。

央行統計2019年底至2021年3月8日，新台幣對美元升值約6.4％，與其他貨幣相比，匯率相對穩定。楊金龍說明，台灣與新加坡及瑞士等小型經濟體，面臨資本流入的巨大挑戰，主要來自美國聯準會（Fed）的貨幣政策外溢效果，改變全球資本移動方向，鉅額資金流入小型開放經濟體，造成外匯市場穩定面臨挑戰，金融穩定、實體經濟活動及物價易受到負面衝擊。

(工商 )