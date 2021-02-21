印地安人王牌投手比柏（Shane Bieber）因為確診新冠肺炎，缺席了春訓的前幾天，不過好消息是他的症狀並不嚴重，經過10天隔離並通過所有檢測後，今日已向球隊報到，印隊總教練法蘭柯納(Terry Francona)表示並不擔心比柏隔離多日後的狀況，他在報到首日就進行非投球的一些訓練了。

日前印隊投捕手春訓報到時，沒見到投手比柏的身影，才知道他因為確診無法出席，當時球隊就表示比柏的症狀「非常、非常輕微」，經過10天隔離後比柏就出關了，印隊官方推特還發布影片歡迎他，也向球迷報平安。

總教練法蘭柯納說，「隔離期間他仍在自家後院進行牛棚練習，他進度並沒有落後，他回來後證明自己在任何環境都能訓練，這不是問題。」比柏今日進行了一些非投球的實地練習，印隊則會在美國時間周日投、野手全體集合，進入春訓。

去年比柏是印隊先發主力，以8勝、自責分率1.63、122次三振拿到三冠王，今年預估同樣肩負重任，法蘭柯納認為他還有成長空間，「你會看到他的進步，因為他是那種認真、聰明，且渴望自己變更好的孩子，我認為他今年會有更多突破。」

(中時 )