現場火勢在北風助威下持續加大，有往四周擴大蔓延的趨勢。（民眾提供）

目前估計延燒逾2000平方公尺，且有擴大蔓延的趨勢。（民眾提供）

目前估計延燒逾2000平方公尺，且有擴大蔓延的趨勢。（民眾提供）

2010年曾發生林區大火連燒3天3夜，空勤總隊直升機跨海搶救的田埔水庫一帶，今天上午又傳出「火燒埔」雜草大火事故，大金門消防分隊全島總動員，陸續呼嘯趕到現場灌救，目前估計延燒逾2000平方公尺，且有擴大蔓延的趨勢。

縣消防局說明，27日上午10時52分時，金沙鎮田浦水庫大山路路段往良金牧場方向起火，該局出動首批10車22人趕現場搶救，重點工作是開闢防火巷，防止進一步蔓延，但火勢在北風助威下持續加大，最後全島包括金城、金沙、金寧、金湖4分隊均動員支援。

現場指揮官陳參奇大隊長説明，火勢已在中午12點50分獲得控制。（金門縣消防局提供）

由於火場一帶地形開闊，一旦火起極易往四周蔓延，且難以有效控制火勢，該局為嚴防重演2010年連燒3天3夜，延燒逾2萬平方公尺，最後出動台灣空勤總隊直升機都跨海搶救的狀況，目前打火攻勢以阻絕火勢竄燒為主，且已確認現場無人受困。

該局也提醒，金門正遭逢50年以來最大的乾旱，目前全島均處於嚴重乾燥期，民眾應注意防火防災，尤其不可任意燃燒雜草，以免釀成一發不可收拾的災情。

(中時 )