今天以3斤120元優惠價出售的薄海帶，養殖時間較短，比往年5~6月才開賣的厚度還薄一半以上，口感與品質極佳。（李金生攝）

金門海域的低水溫時間維持較久，有利於海帶迅速生長，且品質尤佳，平均長度在100公分左右。（李金生攝）

今年強烈冷氣團陸續報到，金門海域海帶生長又快又好，縣水產試驗所提前採收，首批300斤薄海帶在今天下午開賣，分享春季限定版的好口味，吸引民眾排隊搶購一空。

縣水試所說明，今年因強烈冷氣團一波接一波來到，金門海域的低水溫時間維持較久，有利於海帶迅速生長，且品質尤佳，平均長度在100公分左右，該所提前採收疏苗，今天以3斤120元優惠價出售的薄海帶，養殖時間較短，比往年5~6月才開賣的厚度還薄一半以上，口感與品質極佳，正是上桌品嘗的好時候。

金門周遭水域在冬、春季的水溫較低，養殖海帶已有10幾年歷史，是全台唯一的大量生產區，在遼闊海域水質潔淨且營養鹽豐富的環境條件下，養殖成本低廉，不需投資餌料經費，被視為一種友善、低碳，值得推廣的養殖產業。

水試所表示，未加工且無添加物、無泡水的新鮮海帶呈棕色，先用煮沸的熱水汆燙去除體表的黏液，等海帶變成翠綠色後撈起放在冷水中，再裝入袋子存放冷凍庫，可保存1年之久，依個人喜好可切絲、切片或製成海帶結，或是曬乾也能長久保存。

(中時 )