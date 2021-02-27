新竹攻城獅領隊許毓仁（右）贈送球隊84號球衣給美國在台協會處長酈英傑（左）。（羅浚濱攝）

高中籃球聯賽新竹有光復和東泰高中進入四強，美國在台協會處長酈英傑（中）和縣長楊文科（右二）與光復球員一起比出新竹攻城獅招牌手勢。（羅浚濱攝）

縣長楊文科（左自右）、美國在台協會處長酈英傑及前新北市長朱立倫，在新竹攻城獅對戰桃園領航猿開賽前短暫交談。（羅浚濱攝）

美國在台協會處長酈英傑（右）與宣捷集團創辦人宣明智（中）交談寒喧。（羅浚濱攝）

新竹攻城獅27日季賽與桃園領航猿對戰，比賽結果桃園領航猿以106比98戰勝新竹攻城獅。（羅浚濱攝）

以新竹縣體育館為主場的新竹攻城獅隊，27日季賽與桃園領航猿對戰，邀請美國在台協會（AIT）處長酈英傑開球，籍此表達體育交流是建立台、美有好人民關係的重要一環。

主辦單位原預定酈英傑、AIT新聞組長蘇戴娜、前新北市長朱立倫、前交通部部長葉匡時及中華職棒大聯盟前會長吳志揚在昨天下午4時抵達新竹縣體育館，聽取新竹攻城獅隊介紹後，暫定4時20分安排受訪行程，但賽前通知不與會貴賓不受訪。

新竹攻城獅領隊許毓仁陪同酈英傑到球場，許介紹球隊相關人員後，酈並到練習區與美國籍球員話家常，一路與觀眾打招呼，中華職棒大聯盟前會長吳志揚也上前給名片。

縣長楊文科抵達後與宣捷集團創辦人宣明智一起與酈英傑交談寒喧，新竹攻城獅領隊許毓仁在準備開賽前，贈送球隊84號球衣給酈。

大會宣佈今年高中籃球聯賽四強中，有兩強來自新竹，分別是光復和東泰高中，光復球員到場與酈英傑、楊文科等人一起比出攻城獅隊的招牌手勢，朱立倫則在開賽前10分鐘抵達球場，坐在酈英傑旁。

酈英傑以拋球方式象徵開球後，新竹攻城獅隨即和桃園領航猿展開比賽。AIT日前在該協會臉書粉絲頁介紹攻城獅隊的3名美籍球員背景，為這場賽事做預告性造勢。

AIT指出，不少前NBA球員加入台灣男子職業籃球聯盟，新竹攻城獅隊就有狠投、塔壁與大勝3位球員，其中，塔壁與大勝曾在NBA打球，狠投則曾效力於NBA G聯盟。

AIT表示，體育交流是建立美台友好人民關係的重要一環，國際交流也為體育界注入多元活力、帶來嶄新視野，請大家持續關注AIT，期待他們近期推出的體育交流活動。

(中時 )