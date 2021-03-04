美國職籃本週五(3/5)上午08:00多倫多暴龍將前往波士頓與綠衫軍塞爾提克一決高下，暴龍目前戰績17勝18敗排名東區第8，塞爾提克則以18勝17敗名列東區第4，勝率同在5成左右的兩隊週五是雙方本季的第3次碰頭，究竟會擦出甚麼精彩的火花呢?

回顧暴龍與塞爾提克本季的前2次交手，首役於台灣時間1月5號進行，暴龍領先了一節半，在第二節剩下4分半的時候被塞爾提克反超比分並一路落後到比賽結束，最終114:126以12分之差輸球，第二戰是2月12號，不同於前一場的比賽內容，塞爾提克從頭就領先到尾且以全場最大分差的16分終結比賽。

兩場比賽有以下兩個關鍵共同點值得我們參考：首先是塞爾提克籃板完勝暴龍，塞爾提克首役比暴龍多搶下了19個籃板，第二戰也多17個，多一個籃板等於多一次進攻機會，如此懸殊的籃板差距絕對是暴龍輸球的致命傷。綜觀全聯盟，本季塞爾提克籃板能力位於中段班，但暴龍場均只能搶41.9個聯盟墊底。

再來暴龍三分發揮失常、綠軍卻有超水準的表現，暴龍三分能力聯盟第3，整季有著場均15.4球、命中率接近四成的水平，但面對補防腳步飛快的塞爾提克總是發揮失常，兩次對戰三分球分別只投進13球(35%命中率)和9球(32%命中率)；相對的塞爾提克由於在內線給予暴龍太大壓力，導致暴龍顧此失彼讓塞爾提克兩役三分命中率都超過五成。

暴龍實力不俗但似乎塞爾提克陣形總是克制著他們發揮，週五之戰沒有意外還是會由塞爾提克拿下比賽的勝利，喜歡運彩的朋友們可以優先考慮塞爾提克讓分過盤的選項。

(中時新聞網)