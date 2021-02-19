巨人隊日前進行對外練習賽，2場比賽陽岱鋼皆先發，不過5打數就吞了4K，沒有安打表現，今年推估是他的合約年，對陽岱鋼來說相當重要，日媒《東京體育報》感嘆「難道走到懸崖邊了嗎？」透露陽岱鋼有被釋出的危機。

陽岱鋼春訓加入由主力選手參加的「S班」一起調整訓練，不過他參加了2場主要由年輕選手比的練習賽，17日擔任先發第三棒，2打數都揮棒落空遭三振，昨天被「降」到第八棒，先遭三振後，擊出三壘方向滾地球出局，第3打席又是三振，總計5打數吞了4次三振。

《東京體育報》認為由坂本勇人等主力參加的「S班」，將在21或22日進行紅白戰，準備進入備戰狀態，不過陽岱鋼卻還跟年輕球員一起出賽，這暗示了他的球隊的地位，現在練習賽才剛開始，陽岱鋼還有調整空間，但也坦言機會並不多，假如無法振起，釋出危機隨時在側。

陽岱鋼在2016年加盟巨人，合約內容沒有公布，外界猜測是5年約，代表今年也是陽岱鋼的合約年，不過陽岱鋼在巨人每年都有傷勢，並沒有繳出符合3億年薪的身價，讓監督原辰德曾坦言「很難定位」。

日媒找到球團內部人員，表示「陽岱鋼與3億年薪的身價相去甚遠，假如繼續這樣，球團可能寧願認賠付完剩餘的薪資也要讓他離開。」而報導中也指出，陽岱鋼知道自己的處境，日前打完練習賽後仍獨自待在室內練習區練揮棒，相當重視這關鍵期。

(中時 )