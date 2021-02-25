新冠疫苗釋出後，國內外群眾相繼試測與施打，台媒過度強化新加坡某醫師論及的施打後遺症，電子媒體則報導，有男大生自願測試疫苗，遭親友批評「瘋了」。一名新聞系大學教授認為，如此報導以偏概全，無助於防疫，盼媒體勿強化零星副作用案例，以免造成社會集體恐慌，才能正面協助疫情管控工作。

國內有媒體報導，記者作為國產疫苗人體試驗者，即便個人施打後，未出現不適情況，內文卻過於強調新加坡某醫師提到的注射後遺症，甚至提到有人接種第一劑後，手臂刺痛宛如刀割，注射處還嚴重瘀腫，打完第二劑後，竟更為刺痛難耐，更得服用止痛藥。國內某電視新聞台也以獨家方式呈現，一名男大生自願施打測試的新冠疫苗，卻被身邊親友強力批評與質疑。

一名同樣參與國產疫苗人體試驗的新聞系大學教授透露，他透過朋友介紹，主動參與高端新冠疫苗臨床實驗，近日已完成第一劑疫苗施打，注射後，僅只手臂施打處有些微腫脹感，並未出現任何身體不適症狀。

論及疫苗施打過程，該名教授指出，日前參加疫苗人體實驗說明會，由專家群解釋相關過程，並填寫同意書，還安排醫師逐一對志願參加者諮詢密談，之後再前往指定院所體檢，檢查項目包含身高、體重、血壓、抽血、心電圖，花費3個小時。

他說：「總之，目前的身體感覺就跟接種流感疫苗一樣，注射處當天回去就看不到痕跡，無紅腫、無硬塊、沒發燒、沒倦怠、也沒腹瀉，只有注射處用力按壓，會有酸痛感。」

他也強調，自己並非敏感體質，「我的體質尚可，因平日有運動習慣，也定期捐血30年，過去接種疫苗未曾不適，對蛋白質也不會過敏，這點很重要。」

對於外界謠傳，參與人體試驗施打疫苗，可領取高額施測費用，該名教授則說，共領取新台幣1萬3500元，包含首度體檢費用1000元，還有5次回診費用，單次2500元，其中2000元為交通費，500元是營養費。

他指出，施打的指定院所對施打過程把關十分縝密，第一劑注射的前置作業，便耗時近4小時，回家後還要認真填寫日誌卡，紀錄身體狀況，「如果說為了錢打疫苗，用時間來算，不一定划得來，更何況也可能遇上接種後的不適副作用，並不是完全沒有風險，所以並不好賺。」

被問及為何主動參與疫苗試驗，他強調實屬公益之舉，只想為了防疫略盡一己棉薄心力，身邊親友與學生知道後，對他的行為都表達肯定支持，「總是要有人出來當志願者，否則無人參與疫苗臨床實驗，要如何防疫？」

(旺報 )