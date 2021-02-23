統一獅內野手陳重廷去年因應主力游擊手林祖傑受傷，生涯首度鎮守游擊，今年球隊明確賦予他內野優替人工作，春訓階段主練游擊，平時還會進行特守，日前的熱身賽也看出他守備表現更好，他說：「平時訓練外野都會加強特守，更修正守備流暢性。」

過去陳重廷多以二、三壘為主，但去年在林祖傑受傷後，他也分擔游擊防線，但28場就發生5次失誤，陳重廷說：「去年對游擊位置滿陌生的，想法也是香抓下出局數，就比較不在意守備流暢性。」

對於新球季，球隊也明確賦予內野優替人任務，因此陳重廷春訓階段主要也都是練習游擊，總教練林岳平也看出他的成長，「他的守備穩定度確實有比去年好，增練一個位置就是希望他能夠成為內野工具人，因為球隊二、三壘還有人可輪替，游擊就比較棘手。」

陳重廷表示，為了把游擊守備練好，自己在團隊練習之餘都會進行特守，「不管是練4還是練5休1，大概只有重訓那天不會特守，也可能早上特守下午做重訓。」

「周廣勝跟莊景賀教練都會給予我很多協助，讓我有明確的方向進行，可以說是事半功倍吧！」陳重廷表示，今年也會特別修正游擊守備流暢度，「目前感覺都還不錯，不過也是要時間拉長才知道這樣的改變夠不夠。」

(中時 )