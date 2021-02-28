統一獅主戰游擊手林祖傑昨天挨球吻，導致左手三頭肌挫傷，傷勢雖不嚴重但因腫脹無法打擊，今天並未被排進先發打線，對於獅隊從去年一直在找尋「解答」的游擊位置，總教練林岳平認為還須要多測試其他人選。

獅隊在官辦熱身賽前兩戰都與對手打成平手，不過昨天與味全龍的比賽卻出現多次失誤，總教練林岳平苦笑說：「雖然紀錄帳面上只有3次，但我們看就知道，有形跟無形的至少有6次。」

林岳平表示，從春訓開始球隊就一直在尋找游擊手的人選，也一直在測試，「在林祖傑受傷後就會以陳重廷為主，吳國豪的部分，之前因為陳傑憲還在游擊位置，教練安排他轉外野，但外野空間也不多，現在讓他回到內野守看看，但昨天的表現看起來還沒達到教練團的要求，游擊位置還需要多測試。」

「餅總」開玩笑說，自己昨天本來有一度想讓林子豪去守游擊，但後來想了一想還是打消念頭，「守備失誤還是其次，因為他春訓完全沒有練過游擊，怕受傷才是重點，不過他守三壘是完全沒問題，未來也許有機會可以讓他練練看。」至於新人許哲晏則是因在今年1月去當兵，回到球隊後要投入比賽可能也要到下半季。

(中時 )