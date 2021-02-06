跟球員強調必須有始有終的光復教練陳定杰，雖在賽前就設定好讓「雙槍」陳將双、莊朝勝只打前3節，光復仍在6日這場新竹內戰，最後以88比65輕取東泰，拿下8強準決賽6連勝，繼續保持不敗之身，陳定杰說：「我只強調驕兵必敗！」

「就算我們早已取得總決賽門票，但我們仍會拚搏每一場球，全力以赴，就算換上板凳球員也不可鬆懈，」陳定杰說，「除了一直嘮叨做好防守，我更希望大家能夠露出牙齒、帶著笑容上去打球，我也告訴大家，幸運女神不喜歡看到臭臉。」

就算陳將双、莊朝勝只打前3節，陳將双仍拿全場最高18分，外加5助攻、5籃板、3抄截，莊朝勝也拿16分，其中12分是在第3節轟進4顆三分球拿下，陳定杰說：「我們上半場有將双，下半場換成朝勝，才有辦法贏得如此輕鬆。」

陳定杰也不禁爆料，莊朝勝上半場一直說自己很睏，很想回去睡一下，於是陳定杰就「恐嚇」莊朝勝，乾脆不要打了，回去睡過一節再回來，總算把莊朝勝喚醒，陳定杰也承認，「這個階段出乎意料地順利，以前待在田姊身邊也從來沒有過。」

光復7日在準決賽的最後一個對手，將是陳定杰口中「本屆最強」的泰山高中，陳定杰表示，「我都會打電話跟阿彬(泰山教練廖文彬)開玩笑，說他們是本屆最強，等到拿冠軍達到人生最高峰，阿彬就可退休了，但無論如何明天仍全力去拚。」

(中時 )