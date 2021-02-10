莫德納疫苗確定來台！指揮官陳時中今天下午於指揮中心記者會宣布，我國已採購505萬劑的莫德納疫苗，預計5、6月就會陸續到貨，疫苗將採分批進口，可望接續AZ疫苗的供應，讓疫苗施打不間斷。

陳時中指出，已與美國莫徳納（Moderna）公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約，並預計將於第2季開始供貨。

陳時中表示，該疫苗係為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天，疫苗保護效力可達94%。指揮中心將依「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組」所訂之接種對象優先順序，依序提供風險族群接種。

陳時中進一步說明，從一開始就是用500萬劑的數量跟莫德納疫苗談判，後來因對方表示還有額外的5萬劑可盡快交貨，所以最後採購數字就變成505萬劑，至於疫苗交貨地點則是在台灣，因此運送航班目前仍未定，還要再與莫德納公司繼續洽談。

在莫德納疫苗塵埃落定後，我國目前共掌握2000萬劑國際疫苗，但當中並不包含BNT疫苗，未來是否還有採購可能？陳時中坦言，雖然我國在採購BNT疫苗上受到一些阻礙，但現在也持續在談，不會放棄任何機會。

陳時中昨在年度防疫報告中首度提及東洋、雅各臣的採購爭議，他今天再度強調，東洋當初持有時效性的授權書，並非沒有原廠授權，至於雅各臣則是從頭到尾都沒有授權書，因此從來沒有進到實質談判，至於為何還能與雅各臣談超過一個月？他則指出，當時業者來每次指揮中心都要求檢附更完整的文件，因此前後就來回多次，未進到實質談判。

除莫德納疫苗談妥外，指揮中心近期也啟動國內疫苗欲採購機制，陳時中透露目前已與一家國內疫苗廠談妥500萬劑的購買合約以及500萬劑的開口合約，至於另一家也會朝這方向來談。

現場也有媒體問到，AZ疫苗現在傳出有效性不佳，能否更改合約內容？陳時中指出，採購合約是在購買前就簽妥的，各國都一樣，當時就是先看這種疫苗的客觀數據來評估有效性，因此現在已無法再與業者更改合約內容。

(中時 )