東泰高中搶下HBL男子組最後一張4強門票，球員開心慶祝。（鄭任南攝）

109學年HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽、女子組8強複賽昨天落幕，攸關最後一張男子組4強門票的能仁家商、東泰高中之戰，東泰帶著6分領先進入下半場，並在第3節拉開差距，最終東泰87比67扳倒尋求3連霸的能仁，上季止步東泰隊史闖進4強，衛冕軍能仁則提前無緣3連霸且落到第5名。

東泰廖慈恩在第3節開局連搶9分，幫助球隊打出氣勢，也是從這一刻開始，東泰看到了獲勝的希望，也越打越有信心，賽後教練高丁國柱落下感動淚水，表示球隊8強賽從2連勝到4連敗，再到最後一天搭上4強列車真的是峰迴路轉的晉級之旅，今天就是提醒球員做好該做的，不要留下遺憾。

廖慈恩本戰貢獻26分，他表示，自己前幾場沒有好好發揮，今天賽前熱身時一直投，努力找回手感，賽前也沒想過能擊敗能仁、晉級4強決賽，直到下半場開始分數拉開，終於感覺有機會獲勝，「之前打不好被教練說了不會有奇蹟的重話，和隊友余祥平買飲料時開玩笑式的發下要表現給教練看的豪語，沒想到玩笑話就這樣成真了，這真的一趟『奇蹟之旅』。」

今天東泰能擊敗能仁的另一個關鍵角色，就是高三中鋒黃偉程，努力鞏固禁區，斬獲19分、22籃板及4阻攻，他透露，今天就是豁出去打、毫無保留，而能夠前進到台北小巨蛋，黃偉程用「開心」形容心情，今天貢獻15分、9籃板的余祥平則笑說：「很high、很開心，像在作夢一樣。也被慈恩的表現感動到，4強戰我們繼續努力。」

(中時 )