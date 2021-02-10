中天新聞台遭到撤照關台後，52台已空頻兩個月，消費者收視權益被置之不理。表面上誰來遞補成為各方角力戰場，實際上國家通訊傳播委員會（NCC）早就唯命是從，以政治利益為考量，按照劇本演出，內定由華視進駐。NCC先逼退系統業者中嘉以寰宇新聞台遞補的申請案後，再駁回大豐電、TBC申請由美國有線電視新聞網CNN，以及嘉義世新、國聲規畫以法國新聞台遞補的申請案，擺明了哪怕爭議滔天、輿論齊轟，也要硬幹到底。

拿納稅人的錢圖謀政治目的

種種演變看似荒謬，其實一點也不奇怪；說白了，NCC既然都敢冒民主自由國家之大不韙，不惜背上打壓異議媒體、箝制新聞言論自由的罪名，連收視率這麼好的中天新聞台都敢把它關台了，最後剩下的這一步怎麼可能放過不貫徹呢？只不過，前一階段的將中天關台計畫好歹還裝模作樣、用盡心機與手段地運作了近1年的時間，現在臨到補實52台的最後階段，卻是吃相更難看、理由更牽強、企圖更明顯。

從以國安為名的濫扣紅帽子、濫指假新聞的無限上綱，到外圍側翼網軍的豢養操作、雙重標準的連續裁罰；再到總統府密件的曝光、特定學者的配合與煞有其事卻早有結論的聽證會；從打壓異議監督、箝制新聞言論自由，最後到全面控制言論市場，都是為了遂行民進黨的永續執政。在這個過程與操作中，中天新聞台就是階段性必須除掉的一顆大石頭，而2022、2024年則是馬上要輾壓過的兩道關卡。

NCC硬撤收視率名列前茅的中天在前，如今又強塞表現與條件極差的華視進駐52台的「蛋黃區」，不僅完全無視廣大消費者的收視權益，也干預、破壞了市場自由機制，而且在媒體圈與業界更成為公認的笑話，甚至是「悲劇」。

業界均知，華視新聞過去5年平均收視率在無線電視台中敬陪末座，1年營收2億多元，而有線電視新聞台營收至少要4億多才能生存。亦即華視在每年虧損約2億，人力及現有資源條件均不足的情況下，進駐52台的黃金頻道根本難以競爭。又如NCC主委陳耀祥所說的上架費，當初寰宇承諾支付的每年上架費多達3億元，但NCC卻硬要中嘉撤，換上每年僅能支付1800萬元上架費的華視，等於強迫中嘉吞下2億多元的營收損失，NCC竟還睜眼說瞎話說是「商業行為」，根本就是以官逼民要其含淚接受。

華視收視爛，條件也差，虧損自然大，現在又要進駐競爭激烈、「任務」加重的蛋黃區，惡性循環之下，結果自然是政府必須大量增加補貼才能維持營運，而用的就是納稅人的公帑預算，圖的卻是民進黨政府的政治目的。

假公共之名行政黨私利之實

NCC在扼殺新聞言論自由之後，接著赤裸裸地干預市場自由，硬是要把「公廣集團」的旗幟掛在52台，表面上好像是為了公眾利益而發，但實際上仍無法擺脫民進黨派系暗中角力的吃相難看，尤其是假公共之名，行政黨私利之實。華視被塞入公廣集團本就甚為牽強，目前國防部仍在華視占有相當的股份與影響力，它既非真正的公共電視，又具有某種政府電視台的性質，而且從公廣集團到華視主其事者更大量「綠化」，又有何資格擔當「公共」的功能與責任？

NCC的成立與功能應該是為了制定傳播的政策機制、建構健全的環境與秩序，但現在卻淪為媒體內容的管控者，甚至是政府的宣傳者與打手，不但比當年威權時代的新聞局角色更誇張，還挾著「獨立委員會」之名變本加厲，變成一隻行政獨裁、難以節制的傳播異形。

從中天被關台到硬塞華視到52台，台灣目前的官方傳播機制已經完全爛到根裡了，所謂「放過華視，饒了NCC，讓市場機制有正常運作的機會，還給獨立機關應有的尊重」的呼籲，根本已是自欺欺人之說，即使再換更多的主委、委員，甚至換黨執政，也只是技術層次的修正，正本清源之道，只有廢掉NCC，打掉重練新機制，才有可能迎來新的生機。