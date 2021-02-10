由《目擊者》監製唐在揚、《紅衣小女孩》系列億萬票房導演程偉豪再度攜手合作的年度犯罪懸疑鉅作《緝魂》，上映至今全台票房突破2100萬，不僅有粉絲喜歡到已10幾刷，女主角張鈞甯隔離出關後勤跑宣傳行程，近日自掏腰包包了兩場共500人的場次廣邀各界好友來看自己主演電影。

不但有張鈞甯求學階段的同窗好友到場獻花支持，更有大批名人看完片後紛紛發文推薦，可見她在圈內的好人緣。其中，好友陳意涵看完電影直呼：「故事翻轉再翻轉，我彷彿坐了一趟雲霄飛車！」《目擊者》的男主角莊凱勛也力讚：「程偉豪電影又一神作，不看會後悔！」

鄭元暢就與張鈞甯自拍發文：「好棒的電影、《緝魂》好好看！」修杰楷則推薦「全無冷場，精彩！」賈靜雯也誠心推薦。林柏宏則說：「《緝魂》是各個環節都很棒的電影，大家趕快去看就對了！」何潤東則感動推薦：「張鈞甯的感情戲抓住了所有觀眾的心，導演把整體風格掌握得非常好！」吳子霏則喜愛張鈞甯的表演。此外，由金獎配樂家盧律銘操刀的《緝魂》電影原聲帶，已在各大數位平台上架，電影現正熱映中。

(中時 )