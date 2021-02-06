靠著高一後衛劉宥儇攻下全隊最高24分，外加8籃板、2助攻，泰山高中6日以92比84擊退能仁家商，也讓能仁想要提前晉級美夢破滅，泰山教練廖文彬表示，「儘管賽前就知道我們晉級了，這場仍看這名高一菜鳥貢獻24分的『及時雨』！」

目前提前宣告晉級總決賽的球隊是泰山、光復與南山，剩下一張門票將由能仁、東泰與高苑3隊爭搶，不過就算提前宣告晉級，泰山今天仍然打得很認真，廖文彬說：「因為賽前我問大家要不要拚，他們都說要，所以我們今天仍打很認真。」

不過廖文彬沒忘記好好推銷一下劉宥儇這名本屆新人王大熱門人選，「宥儇的素質很好，從本屆幫他報名那天，我就要求他要爭取新人王，畢竟泰山過去到現在從未出現任何新人王，希望他有機會可以拿下這個頭銜，也幫埔里爭光。」

至於劉宥儇自己的想法呢？他坦承自己聽到要爭取新人王壓力很大，「教練一直叫我要多得分，別老是躲在別人後面，更是千萬別跟徐宏瑋一樣。但我不知道新人王必須打進4強才具資格，我想能仁後衛林子皓也是今年新人王熱門之一。」

「儘管我感覺有點壓力，但自認我不會在新人王獎項角逐當中輸給他，接下來我會繼續加油的！」劉宥儇說。

(中時 )