張俊生（左）今天攻下25分，幫助光復高中大破松山高中。（資料照／大會提供）

109學年HBL高中籃球聯賽男子組8強準決賽，新竹光復高中今天在高二後衛張俊生HBL生涯新高25分力挺下，78比66大破「綠色神盾」松山高中，是8強賽階段前4天賽程打完唯一4戰全勝隊伍。

松山今天並未讓「雙塔」于泓翔、于泓凱出賽，讓陳定杰有點意外，不過球隊還是抱著謙卑、學習心態應戰，而陣中「雙槍」陳將双、莊朝勝連打4天有點疲態，還好有張俊生體力夠充沛跳出來，張俊生笑說不是自己體力特別好，而是可能這幾天下來「只累一半」，所以上場就全力一拚，很開心創下單場得分新高，後3場仍會竭盡全力，「拚就對了。」

陳定杰表示，還好明天休兵一天讓大家恢復一下體能，他會讓陳將双、莊朝勝睡到自然醒，帶他倆去吃好料的慰勞一下。

今天稍早賽前在8強賽正值3連勝的能仁家商，以73比80飲恨南山高中，使得光復成為這階段目前唯一全勝隊伍，儘管有點訝異球隊目前戰績，還是提醒球員現在還沒有球隊確定晉級，還只是第5名的隊伍，也鼓勵除了主力外的球員也拿出信心一起打拚，大家一起為高中籃球生涯留下美好回憶。

光復高中陳將双（右）近4戰吸引對方防守消耗不少體力，今天仍奮力繳出11分、6籃板、4助攻。（張鎧乙攝）

松山高中喬納森（左）繳出15分、17籃板雙十數據。（張鎧乙攝）

(中時 )