屏東城市棒球隊8日熱鬧開訓，期許磨合後在國內聯賽打出好成績。（林和生攝）

醞釀4年，屏東城市棒球隊成為全台第7支成棒隊伍，全隊8日舉辦開訓典禮，26名球員加上3名教練全員出席，將備戰3月到來的春季聯賽；所有隊員鬥志高昂，首要任務將針對默契磨合，希望今年底前能打出年輕球風，瞄準聯賽獎盃。

屏東縣長潘孟安特地到場鼓勵球員，他強調，棒球是團隊運動，需要高度專注及體力，瞭解訓練辛苦，非一般人可以想像。他期許所有人在訓練期間調整腳步及保持最佳狀態，準備面對未來每一場挑戰，雖然首年成軍還必須磨合，但要打出屏東不畏挑戰精神。

潘孟安表示，過去屏東就是傳統體育大縣，更是國內少棒與青少棒孕育好手的搖籃，這次成棒隊成立，將擔任起屏東縣棒球運動「承先啟後」功能，銜續縣內學生球員發展，擴增基層棒球選手，讓棒球運動在縣內扎根並發展。

屏東隊由總教練余進德帶領，包括打擊教練黃龍義、投手教練蕭任汶及球員26名，其中張煒謙、蔡友達、王英山等3人曾有職棒經驗，其餘過去皆是其他城市隊球員。

余進德說，因為球員來自各地，默契上都還需要磨合，因此即將登場的3月春季聯賽，並不會給他們太多壓力，將目標放在秋季聯賽，期盼球員屆時能大展身手。他自己認為，這批選手相當年輕，平均年齡在24歲，不僅有活力、又肯吃苦，相信會打出令人激賞的鬥志野球。

23歲黃勃睿過去在北部球隊效力，獲悉屏東成立城市棒球隊，立刻決定回到故鄉，他說，包括求學時期已經離鄉8年，這次希望為自己的出生地奉獻所學、盡一分力。

(中時 )