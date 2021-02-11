台中市長盧秀燕除夕夜透過個人臉書發表除夕談話，向堅守崗位的防疫人員、警消醫護、國軍及各行各業留守人員致敬。她也感謝市府團隊與市民共同努力，讓打通大智路、空污改善、公托公幼倍增等逐一兌現；展望2021年，她將加速興建大台中國際會展中心、綠美圖、台中巨蛋等重大建設，並與中央團結抗疫。

盧秀燕於影片開頭先向市民拜年祝賀，並向市民報告上任以來完成多項市政成果，包括2020台灣燈會創造近1200萬參觀人次；第2屆台中購物節突破90億元消費登錄金額；打通大智路解決13年難題，讓車站前後站貫通；燙平500條主要幹道及300條巷道；推動美樂地計畫，新闢整修超過100座公園，打造綠地宜居城市。

此外，為鼓勵年輕人敢生敢養，台中公幼已從90班增加為221班、公托由5所增加至14所、親子館也由4座增加為9座；全市長輩關懷據點已擴增至430個；推動「雙十公車市民限定」優惠，市民綁定電子票證後，搭乘10公里內免費；「iBike倍增計畫」3年內增設1000處租賃站，升級「YouBike2.0」，打造低碳城市。

盧秀燕展望2021年持續打造市民幸福生活，大台中國際會展中心、綠美圖已開工興建中，台中巨蛋競圖由設計東京奧運主場館的建築師畏研吾獲選；她上任後啟動「幸福台中倍增計畫」，持續增設公托公幼及親子館；台中社會住宅升級「台中好宅」，任內至少開工興建或完工總數達到5000戶。

盧秀燕表示，過去兩年，台中空氣品質PM2.5年均值由18.8微克降為15.4微克，持續改善空 汙；面對新冠肺炎變種病毒威脅，「沒有衝不破的難關！」只要大家互相扶持，互相鼓勵，團結一致，中央地方一條心，一定能平安度過。

(中時 )