台股金牛年開紅盤，爆量大漲逾500點，IC設計股多頭點火，聯詠(3034)延續封關日漲停行情，今日開盤再度攻上漲停鎖住，以526元再創歷史新高。

聯詠2020年在新冠肺炎疫情關係下，帶動居家辦公、遠距教學等趨勢盛行，帶動營收登峰全年合併營收799.56億元、年成長24.2%，寫下歷史新高，全年淨利為118.17億元、年增加49.07%，全年每股獲利為19.42元，直逼兩個股本的實力，也創下歷史新高。

聯詠第一季將淡季不淡，預計第一季營收預計落在252億~260億元，季成長12.23~15.8%，毛利率落在38%~41%區間，營業利益率為22%~25%。

展望2021年，聯詠依舊看好SoC相關產品動能，包括TV、安防等都有不錯的成長；Drive IC方面，因為面板產業現在需求佳，遠距需求帶動NB、平板等需求都不錯，今年大尺寸DDIC應該會持續成長。

聯詠目前預估2021年訂單需求無虞，但最主要關鍵還是在緊張的晶圓供給上，是否可以滿足所有訂單需求，聯詠也會積極爭取更多的產能。

日前就有外資看好聯詠今年在SoC業務的成長可期，包括新產品和市占率的增長，預計電視SoC、電源IC、監視和微型LED都將增長，甚至有希望打入iPad、Mac DDIC供應鏈，其目標價一口氣由630元調到1000元、給予買進評等。

(時報資訊)