中鋼(2002)第二季內銷盤價可望持續開高盤，上半年鋼價持續看漲；不鏽鋼價3月也將挑戰連續第三個月漲價；鋼鐵股吸引短期資金湧進，中鋼、中鴻(2014)領軍，黑白鐵全數上漲。

第一季鋼市熱絡，鋼價大幅上漲，中鋼、中鴻均可望受惠，中鋼看上半年鋼市景氣樂觀，有利第二季獲利維持高檔，加上去年上半年基期低，今年上半年兩家公司營運將比去年呈現大幅成長。

展望今年首季，中鋼看今年第一季鋼價續漲且漲勢擴大，開月盤的內銷盤價逐月開高，有利第一季獲利持續成長。

展望第二季，中鋼看好需求持續熱絡，加上國際行情維持向上格局，市場預料中鋼4月、第二季內銷盤價可望續開高盤，帶動第二季營收及獲利續旺。鋼廠上半年營運均可望比去年下半年更佳，且比去年同期明顯好轉，今日包括中鴻以及燁輝(2023)等全數上漲，不鏽鋼價亦看漲，帶動新光鋼(2031)續攻。

另外，春節假期期間，基本金屬期貨走升，LME鎳價近期創近六年半新高；隨著主要原料價格飆高，預計將推升不鏽鋼價續揚；市場預期，上游不鏽鋼大廠燁聯(9957)、唐榮(2035)本周將開出的3月盤價續漲，為連續第三個月漲價。

今年鎳價續揚，燁聯2月內外銷盤價同步大漲，內銷304系每噸大漲6500元；外銷每噸大漲200美元。燁聯1月內外銷盤價已大漲，304系列大宗不鏽鋼產品內銷每噸大漲5500元；304系列大宗不鏽鋼產品外銷大漲200~250美元。

今年1月及2月內銷盤價進一步大漲，3月續看漲，可望支撐第一季不鏽鋼廠營運。下游加工廠允強(2034)、彰源(2030)、運錩(2069)、新鋼(2032)等也可望跟進調漲售價，並持續獲利。

(時報資訊)