上週五（2月26日）現貨黃金週五收報1733.89美元/盎司，下跌36.52美元或2.06%，盤中一度觸及2020年6月以來的最低水平1717.12美元/盎司。

上周黃金再度大幅走弱，價格已基本回吐去年6月份以後快速上漲的一段。從黃金ETF表現來看，持倉量不斷小幅下降，說明市場情緒異常低落。這與市場情緒高昂的工業品衍生品市場截然想法，也說明市場在追逐風險收益，而非避險。不過，從金油比和金銅比來看，均已回到正常區間，此時的黃金的性價比也在逐漸凸現出來。

從相關市場來看，美元再度呈現觸底反彈之勢，以及美長期債券收益率的上升，成為黃金價格下跌的主要推手。特別是是美長期債券收益率不斷突破，已回調至疫情前的水平，在通膨預期溫和上升的情況下，美實際利率亦呈現上升預期，這也是市場不看好黃金的最大的利空因素。2021年隨著疫苗的普及，疫情影響逐步退散，因此投資者預期聯準會超級寬鬆的貨幣政策會逐步退出，美元指數觸底反彈預期也越來越強，當前利空黃金的因素多源於此。

聯準會最新一期會議紀要顯示，聯準會一如既往為寬鬆的貨幣政策做辯護，也指出通膨預期在近兩年會維繫在2%以內（排除個別月份）。有意思的是工業品的上漲卻是在交易通膨預期，且從走勢上看大有通膨不可控的情緒邏輯，這其實與聯準會對通膨的判斷有分歧。從實際利率的角度出發，10年期國債收益率的走高，通膨預期停滯不前，實際利率預期是不斷走高的，黃金自高位走弱本質上是在消化這部分風險。當前或已處在邏輯運行的末期，一是國債收益率涉及到美政府發債成本，不可能無限制走高，市場也在尋找一定的平衡點，等待政策的適度調節或市場的自我回歸；二是金融市場躁動的小陽春，工業品與黃金的快速分化，是邏輯自我實現的末端表現。分析師認為，第一季度可能會創出黃金年度低點位置，第二、三季度黃金或存在較好的表現，操作上黃金可逢低吸納，謹慎者可繼續觀望。

(中時新聞網)