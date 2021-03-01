美國10年期公債殖利率2/25一度飆到1.614%，債市突破長期關鍵價，且超越S&P500預估股息收益率1.48%，導致資金大舉從股市轉到債市，連帶也使美國科技股重挫、台股上周五（2/26）元宵當天暴跌498點，也創下外資單日賣超逾900億新高，之所以會有這種現象，重點都在於「殖利率」。

公債殖利率的飆升，主要是因為市場預期過多的熱錢會造成嚴重通膨，但聯準會主席鮑威爾在前一次的聽證會中也聲明「目前的物價上漲是暫時的，美國經濟實際還處於低檔」，也強調通膨至少要超過2%才會升息，目前的資金環境來看，最快也要2023年通膨才會超過2%，現在還不需要過度擔憂。

會看上殖利率去買進，基本上都是長線投資的大型資金，長線投資資金不可能頻繁的去做調整，頂多只是短線債市殖利率高過股市，稍作投資組合的調節，甚至是美債相關的基金、ETF的被動式調節，因此這也比較偏向是短期的現象，持續時間不會太長。

投資人想避開這種短線上資金在股債之間轉換，所造成的震盪，其實最好的方式就是去挑選「高殖利率股票」，因如果資金要從股市轉債市，一定優先從台積電等大型權值股開始賣，畢竟這類型的長線投資資金，就算要買股票也一定是朝穩定的大型權值股，而只要挑選個股殖利率大幅高於公債的個股，資金自然也不會特別賣掉該檔股票去轉進債市。

因此建議投資人在台股高檔，加上3月為公布配股配息的高峰期，選股上要將「高殖利率」4字訣納入挑選的必要條件。

（本文作者為摩爾投顧分析師鐘崑禎）

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(中時新聞網)