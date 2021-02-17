台北市長柯文哲三度來台中關切台中捷運進度，17日下午將再次視察台中捷運烏日文心北屯線電聯車測試情形。台中市長盧秀燕表示，她下午因另有行程，指派副市長陪同柯文哲視察，今年重要施政目標就是讓捷運綠線通行，工程進行順利，且有「台中市政府捷運故障審查委員會」等把關機制，一定會確保安全、順利才會放行。

對柯文哲新年開工首日，就來台中市關心捷運工程進度，盧秀燕指出，台北市政府也是我們的委辦機關，因此這段時間也會全力配合市府把相關工作做好。

台中捷運綠線去年底因聯結器軸心斷裂暫停試營運，在台中市政府要求下，施工單位台北市政府捷運工程局及車輛原廠川崎重工進行擴大檢測及改善。

台中捷運綠線列車已完成全線500公里持續運轉測試，春節期間執行列車運轉測試，以維持各項系統正常運作，為通車營運做充分準備；至於恢復試營運時間，將在「台中市政府捷運故障審查委員會」審查同意軸心斷裂原因、改善方案後，報請市府決定。

(中時 )