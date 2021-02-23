國民黨24日舉辦的「願景台灣2030」第二場論壇，確定邀請台北市長柯文哲，這也是柯文哲與國民黨主席江啟臣首度同台。對此，國民黨內部出現正反聲音，台北市議員羅智強則對於藍白合作給予肯定，畢竟政治不需要你死我活，而國民黨想贏回台北市，就得汲取柯市長的執政經驗，將好的部份複製，壞的經驗避免重蹈。

國民黨「願景台灣2030」第2場論壇，以「活不起的未來」為主題，柯文哲受邀參加討論居住正義、分配正義及低薪等議題，將是國民黨主席江啟臣及柯文哲首度同台。

該論壇討論居住、低薪等問題，國民黨邀請柯文哲、時代力量的陳椒華、邱顯智出席，但最後只有柯市長允諾出席。羅智強今（23）日在臉書表示，要給柯文哲一個讚，畢竟政治不需要你死我活，藍白之間看到合作的曙光，針對社會議題進行良性互動，一定是好事一椿。

在論壇之前，羅智強提醒，由於台北高昂的生活成本，市民成了「脫北者」，台北市自2021年1月起，人口數只剩下259萬7635人，正式跌破260萬，也創下23年來新低，活不起的未來，在台北卻是現在進行式。

台北市明倫社宅開出一個月4萬的租金惹議。（本報資料照片）

居住正義方面，羅智強指出，柯市府將明倫社宅蓋好後，開出一個月4萬的租金，明明是市府的社會宅，卻讓年輕人住不起。羅智強也以自己的選區木柵為例，去年4月底就竣工的木柵社宅，也被他踢爆租金設定談不攏，蓋好的社宅只能養蚊子，一直到今年才抽籤入住，市府每個月光租金就損失150萬。

羅智強認為，國民黨想贏回台北市，就得汲取柯市長的執政經驗，將好的部份複製，壞的經驗避免重蹈，而這張考卷也是國民黨市長候選人必答的作業。

(中時新聞網)