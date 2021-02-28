台北市長柯文哲挑戰一日北高，凌晨從北投關渡宮出發，過程因疲累、爆胎等因素，行程延誤並縮短路程，終於在晚間9點56分抵達終點站高雄市大義國中，較原表訂行程晚1小時，總騎乘里程數約220公里，柯文哲直呼太累，要好好睡一覺。

活動從台北關渡宮出發途經新竹代天府、伸港寶天宮、布袋大眾廟、台南北門、高雄楠梓最後終點站為高雄大義國中，總路程全長365.5公里，去年停辦時隔一年柯文哲率台北市政府團隊再出發。

據規劃行程，柯文哲原訂今天上午7時53分許抵達168K處檢查點彰化縣伸港鄉寶天宮，但因爆胎、疲累等因素，延誤至上午10時43分才抵達，並取消在計雲林口湖遊客中心休息點，提前從彰化縣伸港鄉改搭車到台中高鐵站，趕回台北參加228紀念活動。

柯文哲參加完228紀念活動後，又再回到台南與車友會合繼續南下，最後原訂9點左右到終點站高雄大義國中，柯文哲車隊於9點56分通過終點大門，較表訂延遲約1小時，總計騎乘里程數約220公里，現場除了200名支持者等待他，還有約50名台灣基進高雄市黨部人員舉牌抗議。

柯文哲坦言，在凌晨一點出發，一整晚沒睡覺，騎160公里加上56公里，總共約220公里，實在太累了，對於，明日在高雄要拜會誰，柯避談僅稱「要先好好睡一覺」。

柯文哲搭配4名選手組成市府1隊，市府2、3隊由副市長黃珊珊及體育局局長李再立率隊參加，以團隊接力方式合作完成365.5公里之一日北高挑戰，希望以踏騎自由車方式，來象徵齊力再向前，展現「二二八和平紀念日」的另一種紀念方式。

(中時 )