（日本最貴藝術家奈良美智特展來台，奈良美智於台灣過年期間親自飛來佈展。圖／取自文總臉書）

文化總會（簡稱文總）3月啟動台日友情系列活動，日本最貴藝術家《奈良美智特展》首度來台，將於12日開展，接著13、14日在華山文創園區舉辦「日台之心音樂會市集」、「311十周年東北友情特展」，可見知名攝影師、漫畫家用作品寫下對台灣的友好之情。

文總副秘書長李厚慶表示，今年適逢311震災10周年，日本台灣交流協會認為今年是台日友情重要的一年，期待透過一系列活動向台灣傳達感謝心意，最大亮點是以「厭世女孩」作品聞名的日本藝術家奈良美智來台辦特展，《奈良美智特展》12日將在關渡美術館登場，之後移師高雄、台南展出。

李厚慶表示，2020年疫情剛爆發時全世界缺口罩，台灣在行有餘力下，捐出口罩協助他國，包括日本。奈良美智當時在個人推特上發文感謝台灣，並與小英總統在網路上互動，當時奈良美智提到希望有機會來台灣辦展，文總立馬提出邀請獲首肯。

奈良美智重視這次展覽，於台灣過年期間親自飛來佈展，但他在台期間將不會有公開活動，希望粉絲用最簡單純粹的心情看展，體驗身為台灣人的幸福，畢竟台灣是少數在疫情下能有正常藝文活動的國家。

奈良美智大尺幅畫作《背後藏刀》，2019年在香港拍場以1.95億港元（約7.7億台幣）成交，登上日本最貴藝術家的寶座，同年她的《等不及夜幕降臨》第二貴的作品，以9,287萬港元成交。

主辦透露，這次特展免費參觀，還有去年奈良美智在森美術館「Star展」周邊商品，以及他特別為台灣特展設計限定周邊。

(工商 )