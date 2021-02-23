台中市新任計處長由副處長林淑勤升任，今天走馬上任。（盧金足攝）

台中市府主計處長職缺懸缺一個多月，主計總處發布新任處長職缺，由市府主計處代理處長的林淑勤副處長升任，23日市政會議前，市長盧秀燕主持布達及宣誓典禮表示，林淑勤出任設市第一位女性主計處長，由女性主計領導人加入。由於去年底發生政風處長與中央因未建立人共識，發生短暫磨合期，這次主計處長人選，盧直言「順利協商」。

台中市府主計處前處長蔣建中1月16日屆齡退休後，主計處長由林淑勤代理，主計總處發布新任處長職缺，林淑勤順利出任。

盧秀燕表示，林淑勤在中央有經驗、專業主計人員，經順利協商，成為設市以來第一位女性主計處長，女性主計領導人加入，共同努力讓台中更好。

去年底台中市府曾發生政風處長一職，因中央派任詹政曇，與台中市未獲共識，盧秀燕對人選態度強硬，幾經中央和地方協商後，詹政曇才順利就任。

這次同樣依規須由中央指派人員的主計系統人選，由熟諳台中市府主計業務的副處長升任，協商順利，未重演上次中央和地方不同調的窘境。

(中時 )