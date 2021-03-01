大陸以台灣鳳梨多次檢出介殼蟲為由，即日起禁止鳳梨銷陸，此舉恐讓農民生計受到重大影響，不少人也相當擔心將少了一個大市場，更好奇為何陸方選在鳳梨採收期，做出此制裁手段。對此，資深媒體人唐湘龍今(1日)語氣激昂表示，北京這次以介殼蟲為由，背後思維還是政治思維，且介殼蟲就只是一個藉口，「北京這一次絕對不會退，會從農產品讓台灣感受到陸方真正態度。」

鳳梨事件爆發後，唐湘龍1日在網路節目《正經龍鳳配》中直言，新任陸委會主委邱太三才剛就任幾天，鳳梨就無法出口，但介殼蟲就是個藉口，因為通常對於這種常見、偶爾發現的生物病蟲害，標準處理方式會是退回這一批，或是留下然後用當地方式處理，在國際貿易常見；他質疑，難道過去都沒有介殼蟲嗎？此時把理由推給介殼蟲，這就是標準大陸啟動對台灣經濟制裁，「鳳梨只是一個開始，不是結束！」

另外，唐湘龍說，老實講大陸在熟悉水果品項中，只有兩種是大陸沒有，或者種不好，分別是釋迦和榴槤，這兩種才是真正需要進口，其實櫻桃也有進口，但大陸跟智利關係很好，就是因為他們距離遠，又沒政治關係，所以關係很好。

反觀鳳梨這件事，唐湘龍分析，上週剛好邱太三就職，很多人都會看北京如何回應這件事，雖大陸國台辦發言人馬曉光做出四平八穩的回應，但是他認為此次鳳梨事件，北京這一次絕對不會退，會從農產品讓台灣感受到陸方真正態度。

(中時新聞網)