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📽 36 PTS & 7 AST in a Tinseltown thriller@swipathefox | #NBAAllStar pic.twitter.com/E31keZthMx — Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 7, 2021

快艇「雙星」少了保羅喬治(腿傷)，光靠里歐納德明顯不夠！國王繼續展現傲人外線火力，除了福克斯攻下全場最高36分，希爾德也擺脫前役低迷拿到22分，兩人攜手幫助國王113比110險勝快艇，除了摘4連勝，也是最近8戰第7勝。

這是國王自從2006年以來，首次出現最近8戰能贏7場，當年他們闖進季後賽，目前國王取得12勝11敗，跟勇士並列西區第8，看來確實很有機會重返季後賽行列，菜鳥後衛哈利柏頓也替國王貢獻13分、6助攻，荷姆斯12分、10籃板。

「我們做好防守，這是我們當前做到最重要的事情，」福克斯說，「我們知道面對任何對手都能搶分，但當我們需要阻擋對方攻勢，我們也必須做到，假如我們可以把防守做好，且努力降低失誤次數，我們就有辦法給自己贏球機會。」

快艇以路威廉斯23分最高，里歐納德20分、10籃板，向來愛找藉口的快艇總教練泰隆盧賽後表示，「里歐納德看起來有點狀況外，我們球員的腿似乎都累了，他們沒辦法把球投進，特別是我們的先發沒做到什麼。」不知快艇先發球員聽到這種說法該如何回應。

(中時 )