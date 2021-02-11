達拉斯獨行俠隊今（11）日在主場迎戰亞特蘭大老鷹隊，東契奇（Luka Doncic）繳出28分、10籃板、10助攻的大三元演出，加上守住老鷹最後一擊，終場獨行俠就以118比117氣走對手，拿下3連勝。

比賽的最大焦點是2019年選秀兩大好手的對決，東契奇迎戰老鷹隊後衛崔揚（Trae Young），結果崔揚拿下25分、7籃板、15助攻，可惜少拿3個籃板，並非大三元，不過數據仍很耀眼。

比賽首節雙方你來我往，獨行俠僅以1分領先；但次節老鷹反攻，獨行俠命中率偏低，並陷入犯規麻煩，老鷹反而以62比52逆轉超前10分。不過下半場獨行俠毫不氣餒，急起直追，包括小哈達威（Tim Hardaway Jr.）第4節一開始連得7分，老鷹見狀趕緊喊暫停並重新部署。

比賽尾聲獨行俠拉出一波13比1的攻勢，其中小哈達威終場前6分34秒投進三分球追平比數，接著東契奇也飆進三分球，獨行俠反而在第4節中段取得領先。最後1分05秒崔揚也投進一顆特大號三分球跳投，追到117比118只落後1分；但接下來雙方竟然都未再添分數，比數就凍結在118比117，獨行俠險勝。

事實上，終場前老鷹有最後一擊的機會，應該是要交給崔揚執行，但他卻被對方球員推倒在地，裁判也沒吹哨；老鷹只好交由賈林納利（Danilo Gallinari）中距離跳投，如果進了就是絕殺，不過球未能中網。賽後崔揚還抱怨裁判不公，如果判犯規比賽結果便完全不同。

(中時 )