台灣房屋依據高雄市地政局新建房屋開工申報數據，統計近三年超過25樓以上的超高層大樓新建案，從2018年僅推出4棟超高樓建案到2020年增加至13棟，年增率大翻3倍，而2020年高樓建案總戶數更逼近4千戶，相較2018年戶數增幅近2倍，隨著這些超高層大樓越蓋越多，高雄城市天際線也隨之改寫。

近三年內，高雄共有29棟樓高超過25層以上的超高大樓規劃興建中，其中2棟將做為商辦大樓，其餘則規劃為住宅大樓，最高總樓層達46樓高，是由隸屬統一集團的統正開發，未來將於夢時代旁所興建的摩天住宅，而建案區域則以三民區最多，將推出6棟超高大樓，其次集中於鼓山、前金區各有5棟，前鎮與苓雅區也各有4棟。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，政府從2018年4月針對商辦或住宅的環評規定一律放寬為120公尺以上，且不用樓層認定後，也帶動了建商興建超高層住宅大樓的意願，而隨著近年高雄地稀價高，建築物料與人力成本高漲，建商又得兼顧建物品質考量下，一些擁有高容積的商用基地，樓層也因而越拉越高以符合成本效益，而從消費市場角度來看，高樓建案享有景觀優勢，除了能滿足高端客層對住居環境的要求，這兩年受市場投資人資金豐沛，低利環境優勢下，讓超高樓住宅市場也存在著交易利多，因此帶動高層大樓走向增多的趨勢。

台灣房屋高雄美術館加盟店店東蔡志揚指出，以高雄幾個高樓推案熱區來看，除了受惠人口紅利擁有旺盛的住宅需求，受政府各項公共建設的實行，提升各社區生活機能的成熟度，讓建商結合商圈地段優勢，紛紛加速開發市心區高容積土地，並發揮基地得天獨厚的景觀優勢，讓住戶享受俯瞰愛河、眺望高雄港與柴山的美景，這也造就這些超高層景觀大樓房價持續上揚，樓層越高價格也越高，最高已有逼近7字頭的歷史成交行情，都是超高樓住宅受建商青睞的優勢之一。

蔡志揚也說，目前高雄最高的摩天大樓，除了做為複合商辦的85大樓及50層長谷世貿大樓，位於亞灣區樓高達68樓的「THE ONE」，則為高雄也是全台最高的豪宅大樓，每坪53萬的歷史最高單價，讓它躋身高雄十大豪宅榜中，除了成本與市場需求考量，部份建商也將這些超高樓作品打造成為指標性地標，不僅做為品牌代表作，也為品牌樹立了優質形象與知名度。

(時報資訊)