歡慶7-ELEVEN第6,000店，高雄「鳳儀門市」全新永續店型盛大開幕，夢時代同步推出限時6天的三大好康！自2月24日起至3月1日止，全館指定店櫃消費滿6,000元送900元電子特別券，持OPEN錢包於指定店櫃不限金額消費，再享6％OPEN POINT點數回饋，最高回饋600點；或持華南夢時代聯名卡消費滿5,000元加贈100元電子抵用券。另可於OPEN POINT APP，以16點OPEN POINT點數，兌換限量3,000份的66元電子抵用券。

夢時代限時6天高回饋，自2月24日起，全館指定店櫃消費滿3,000元送300元電子特別券，滿6,000元贈600元外，再加碼送300元。民眾於指定店櫃消費滿6,000元，共可獲得900元電子特別券，回饋率高達15％，買越多，賺越多！此外，指定精品、寢具、瓷器也同步推出高驚喜回饋，消費滿2萬元可現場折抵4,000元；指定3C用品則擁有單筆消費滿5,000元送300元的滿額回饋。民眾觀望已久的夢幻逸品，趁此時購入相當超值划算。

夢時代表示，自2月24日起，推出限時6日的三大好康優惠，與此同時，還舉辦多場知名角色快閃店。於2月25日，統一時代百貨1樓推出為期40天的「迪士尼粉萌季期間限定店」，經典萌寵角色小熊維尼、奇奇蒂蒂與邦妮兔，紛紛換上春季粉嫩色調的新裝。全台獨家的「巧虎童趣森林展」則於2月26日在8樓時代會館盛大登場，安排巧虎的朋友和家人融入五大場景中，並打造一座3公尺高的巨型怪獸扭蛋機。喜歡迪士尼及巧虎的粉絲們，千萬別錯過了！

(工商 )