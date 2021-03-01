「本格和牛燒肉放題」台中崇德店將坐落捷運文心崇德站週邊。（馮惠宜攝）

台灣人瘋和牛，和牛吃到飽店從火鍋一路進化到燒肉；其中築間餐飲集團旗下主打和牛燒肉吃到飽的全新品牌「本格和牛燒肉放題」，把頂級的日本和澳洲和牛列入菜單，讓許多肉食男女蜂擁而至；業者趁勝追擊228連假前夕搶進崇德商圈再開分店，開幕祭出揪團最低78折的優惠，連假天天來客次飆破500人次。

「本格和牛燒肉放題」台中崇德店將坐落捷運文心崇德站週邊，該品牌主打仟元以下高規格享受三十種肉品吃到飽。其中「牛盛」品項更高達九種，而「豚盛」、「海味」、「燒鳥」及「嚴選」也是豐富不馬虎，不僅有進口的伊比利豚嫩肩、肩胛小戰斧，雞肉的部分更提供一隻雞只能取出2片的頂級雞松阪與一隻雞只有兩顆的鳥金玉。另外，還有台灣獨有的桃木煙燻櫻桃鴨胸。

值得注意的是，「本格和牛燒肉放題」為了迎合不同口味喜好的消費者，推出「特色沾醬」，例如：用來中和油膩的特調檸檬汁，在調味後迸發出全新好滋味。還有與燒肉完美結合的鹽蔥或燒肉必備的日式燒肉醬與味噌燒肉醬。其他還有炭燒風味醬與七味辣粉等。

此外，更針對喜歡燒肉配啤酒的族群推出129元加購選擇，包括暢飲十種口味的啤酒或是「牛橫膈膜」及「澳洲穀飼厚切牛舌」完全無限量加點。

即便對於不吃牛的饕客，店家提供每人588元的經典燒肉組合，一樣可以享有自助吧超過「100」種美食料理，甚至還有多種「海鮮」出現在自助吧台上，熟食區有主廚私藏的「紅酒燉牛肉」、「韓式馬鈴薯燉牛肉」與「黑咖哩牛肉」等。

「本格和牛燒肉放題」為了迎合不同口味喜好的消費者，推出多樣的「特色沾醬」。（馮惠宜攝）

「本格和牛燒肉放題」崇德店開幕期慶即日起到3月5日推出享「4人同行88折、6人同行78折優惠」也吸引許多饕客228連假揪親朋好友來嗑肉 （馮惠宜攝）

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