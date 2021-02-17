延續2020年的超旺買氣，自行車族群2021年首月營收更旺！包括整車廠的美利達（9914），以及零組件廠的桂盟（5306）、日馳（1526）、利奇（1517），1月合併營收大爆發，尤其是零組件廠商，年增率平均高達5至7成，展現強勁的後續力，顯示自行車族群2021年營收續旺可期。

其中，美利達集團在出貨遞延效應及在手訂單爆滿加持下，集團1月份總銷售量85,603台、年增率高達44.09％，挹注1月合併營收21.3億元，年增26.62％。

此外，桂盟集團1月合併營收6.42億元，年增54.26％，創單月歷史第三高、同期歷史新高，且連續3個月營收衝破6億大關。

日馳1月合併營收1.14億元，年增率達53.42％；利奇1月合併營收3.55億元，年增率高達77.88％。

今日早盤一開盤，巨大（9921）、美利達雙雄股價一度飆漲3至5％；目前日馳、利奇等個股仍維持紅盤。

(工商 )