好不容易終於傷癒復出的台灣男網一哥盧彥勳，在經過長達近三周的隔離訓練後在澳網亮相了，可惜首輪面對美國選手奧普卡，直落三盤遭到淘汰出局。

或許是尚未找到比賽手感，盧彥勳首盤在被破發的劣勢下3比6拱手讓人，次盤與奧普卡激戰至搶七局依舊是2比7敗陣。關鍵第三盤，盧彥勳試圖振作，無奈還是被破發，最終3比6結束這次澳網之旅。

盧彥勳整場比賽只發出3次愛司球，4次雙發失誤，7次面臨對手破發，3度失手，即便也成功回破1次，但情勢比人強，只能遺憾離開賽場。

(中時 )