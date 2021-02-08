好不容易終於傷癒復出的台灣男網一哥盧彥勳，在經過長達近三周的隔離訓練後在澳網亮相了，可惜首輪面對美國選手奧普卡，直落三盤遭到淘汰出局。
或許是尚未找到比賽手感，盧彥勳首盤在被破發的劣勢下3比6拱手讓人，次盤與奧普卡激戰至搶七局依舊是2比7敗陣。關鍵第三盤，盧彥勳試圖振作，無奈還是被破發，最終3比6結束這次澳網之旅。
盧彥勳整場比賽只發出3次愛司球，4次雙發失誤，7次面臨對手破發，3度失手，即便也成功回破1次，但情勢比人強，只能遺憾離開賽場。
(中時 )
好不容易終於傷癒復出的台灣男網一哥盧彥勳，在經過長達近三周的隔離訓練後在澳網亮相了，可惜首輪面對美國選手奧普卡，直落三盤遭到淘汰出局。
或許是尚未找到比賽手感，盧彥勳首盤在被破發的劣勢下3比6拱手讓人，次盤與奧普卡激戰至搶七局依舊是2比7敗陣。關鍵第三盤，盧彥勳試圖振作，無奈還是被破發，最終3比6結束這次澳網之旅。
盧彥勳整場比賽只發出3次愛司球，4次雙發失誤，7次面臨對手破發，3度失手，即便也成功回破1次，但情勢比人強，只能遺憾離開賽場。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。