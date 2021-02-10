「寶島一姐」謝淑薇在澳網女單32強的對手出爐，7屆大滿貫女單冠軍大威廉絲（Venus Williams）今因右腳踝扭傷，讓會外賽晉級的義大利老將艾拉妮（Sara Errani）以6比1、6比0輕騎過關，將與謝淑薇爭奪16強門票。

40歲的大威今於首盤1比5落後上網回球時，為了保持平衡不慎扭傷右踝，當下她立刻倒地痛哭，並喊暫停接受治療。除了右踝，左膝舊傷也一直困擾著大威，迫使她後來又喊一次暫停處理左膝。

儘管連分與分之間的行走都很吃力，生涯打過350場大滿貫賽、只有一次因傷退賽的大威，還是保持一貫硬漢作風，但勉強支撐顯然不足以左右戰局，在扭傷後連丟7局輸掉比賽，於女單次輪止步。

義大利女將艾拉妮在2017年被驗出禁藥違規，原本禁賽2個月，後來處分延長為10個月，目前女單世界排名134。（美聯社）

大威未出席賽後記者會，贏家艾拉妮則說看到大威倒地痛到哭出來的那一幕，真的嚇壞了她。「我不知道發生了什麼事，我嚇壞了，趕緊請主審過去看看她，因為我不能過去，只能拜託主審去看。」艾拉妮說。

33歲的艾拉妮過去也是單雙打兼修的好手，女單世界排名曾高居第5位，更曾是女雙球后，擁有5座大滿貫女雙冠軍。但她在2017年被驗出禁藥，遭到禁賽處分，目前單打世界排名跌到134位，這次是從會外賽脫穎而出，會內首輪經3盤大戰淘汰大陸好手王薔。

謝淑薇擁有3座大滿貫女雙冠軍，雙打成就可與艾拉妮一搏，單打成績則較為遜色。兩人過去3度單打對決，都由艾拉妮直落2勝出，且3戰謝淑薇都各吞過1盤0比6。不過最近一次遭遇已是2017年的伊斯坦堡女網賽，就看這次謝淑薇能否憑藉絕佳近況拿下對戰首勝，也追平個人澳網女單16強的最佳成績。

(中時 )