2月初趙少康高調宣布回歸國民黨、參選黨主席並爭取代表國民黨參選2024台灣總統大選，對台灣政壇引起一層層激蕩，給媒體帶來一波波熱議，有學者將其總結為「趙少康現象」。趙少康現象也必然會受到大陸的關注。

國民黨和共產黨都是中國的百年老黨，歷史上恩怨情仇，一言難盡。大陸的共產黨對在台灣的國民黨恐怕仍是「剪不斷理還亂」，關注趙少康再自然不過。

作為媒體人，儘管趙少康近年來對執政的民進黨政府常常口誅筆伐，但脫離了「組織」的個人畢竟形單力薄，人微言輕。要想改朝換代推翻民進黨，只有回歸和其政治理念基本相合的國民黨。他需要國民黨的依托來實現其政治抱負，國民黨也需要他這樣的強勢領導來重振軍心激發士氣。

可能確如他自己所說，2020年韓國瑜對其三顧茅廬的勸說打動了他、感染了他、鼓舞了他，同時也提醒了他、催生了他「時不我待，舍我其誰」的豪情。

就趙少康個人來說，年輕時棄工從政時的憂國憂民情懷，中年時離開政壇時的不情不願及些許遺憾，老年時目睹台灣的前途越來越黑暗、道路越走越狹窄，他的焦慮和憤慨促使他決心東山再起，在古稀之年再次登高一呼奮力一搏，欲帶領國民黨涅槃重生走出困境，「和慈禧太后鬥，和1450網軍鬥，和牛鬼蛇神鬥。」

就台灣目前的政治形勢來說，民進黨執政以來明裡暗裡推動台獨、推動去中國化。在華航標誌、台灣護照封面、駐美代表處名稱、海巡艦艇「塗裝改名」等等做些小動作。對大陸缺乏善意，曲解九二共識並將其汙名化，基本上是親美仇中。去年以來更是詆毀大陸的抗疫措施、使用新冠病毒歧視性名稱。所有這些都加劇了兩岸之間的敵意，致使兩岸之間的交流互動完全停擺。

從2000年台灣開始民選總統，民進黨和國民黨每8年輪換一次總統的寶座，2024年將是另一個8年周期的尾年。目前民進黨呈現出的是咄咄逼人的強勢，而國民黨則缺乏敢於向民進黨叫板挑戰的軍中大將，呈現出萎靡不振的頹勢。照現在的態勢發展下去，台灣政壇每隔8年政黨輪替的規律看起來要被打破，執政8年之後民進黨再次贏得2024年大選可能性越來越大。

趙少康對國民黨的回歸恰恰就在此時此刻。他的復出打破了台灣政壇的沉悶，對國民黨來說是強心針，對民進黨來說卻如芒在背。從2月1日宣布復出之後，他就一天也沒有離開過藍綠媒體的關注。除了民生議題和台灣安全的考量之外，趙少康主張的兩岸政策無疑是海峽兩邊同時關注的焦點，牽動著兩岸的神經。

歷史上，共產黨總是把國民黨作為台灣最重要的對話夥伴，因為兩黨曾都認同九二共識，主張兩岸同屬於中國，儘管對中國的定義有所不同。現有的國民黨領導人對九二共識的態度有所曖昧，似乎有意拉開與大陸的距離，面對台獨言行時，也鮮有公開地、大膽地譴責。

趙少康承認九二共識，對台獨的抨擊往往是不留情面。趙對大陸也曾釋放出某種善意，主張國共兩黨要成為摯友諍友，開展互動，發現對方有不對的地方就要大膽說出來，告訴對方。

目前趙少康關於兩岸關係還沒有過系統性明確性的闡述。他是否僅反對台獨還是也贊成統一？是否僅堅持「維持現狀」還是積極推動統一？這些都需要澄清，需要亮明觀點。僅僅向對岸「喊一聲兄弟」並不能「保百歲平安」，也不能指望兩岸即刻冰釋前嫌。

趙的兩岸政策能否被台海兩岸政府和民意所認同，這需要趙少康和其團隊的智慧和勇氣。期待趙少康及他率領的智庫能夠迎接挑戰和考驗，集思廣益，不落窠臼，所提的兩岸主張暨能代表廣泛的民意，也著眼兩岸人民的福祉，助力中華民族的復興。

從其過往的言論看，趙少康是堅決反對台獨的。但就反對台獨這一點來說， 趙的政壇回歸就有正面意義，就值得大陸的歡迎和肯定。不過趙現在也僅僅是一個著名的台灣媒體人而已，既不是國民黨黨主席，也還不是下屆台灣總統候選人。大陸可以聽其聲、辯其言、思其意。不追捧、不打壓，靜觀其變、樂見其成。對其作為媒體人的自由言論多一些寬容。

有了趙少康的台灣政壇比以往要熱鬧許多。趙少康的政壇回歸究竟是虎頭蛇尾、流星一閃，還是藉此能帶領國民黨實現中興，建立廣泛的反台獨統一戰線，進而最終贏得2024年台灣的執政權？海峽兩岸在看，其他國家也在看。

（作者為多倫多聖力嘉學院兼職教師）