山之為山，是為了讓那些傳說隨山屹立；江之為江，是為了讓那些故事隨江奔流。湖北之壯闊，更令我體會到了自己的渺小。

■為江 無言非無聲

初見長江，「孤帆遠影碧空盡，唯見長江天際流。」是我對他的第一印象。當我們坐上升船機前行時，只見一望無垠的濤濤江水之上、碧藍無境的藍天之下、綿延不斷的山巒之中，只有我們在航行。這時不禁感動萬分，感動於這中國母親河的包容力。

登上升船機參觀三峽大壩，所有人都興奮於這中國近代偉大工程之一。隨著船體的上升， 望著逐漸渺小逐漸遠去的來時之路，感慨之情油然而生：我能體會興建三峽大壩工程的不易與偉大，能感同身受於移民工程中仍舊保有家族傳統的望家之難能可貴，能意識到自己是何 其幸運，可以親身體驗這他人所無法輕易感受到的悸動。

入夜後欣賞長江大壩。閉上眼，只能聽到滾滾江水的浪聲，好似在這一刻，四周無旁物；似乎在這一刻，我能感受到長江的生命力，與我的融合，其浪聲與我的心跳聲相結合，震撼著我的內心。我想，這就是大自然的力量吧，無言卻非無聲。長江，一條充滿了故事的江流。不僅流傳著三峽大壩的故事、望家的故事，相信我們的故事一定也已經隨著這東逝而不回頭的江水流傳下去了。

■為山 神秘且奧妙

神農架之美在於其神秘，在於其多變，在於其傳說。湖北之行，最令我難忘的非神農架莫屬—無論是板壁岩景區、神農谷、金猴嶺、神農祭壇、天生橋，亦或是夜晚的木魚鎮，都那麼令人著迷與沉醉。

第一次體會到何為「柳暗花明又一村」，我想這句話大概是為神農架量身定做的—亂石中的涓涓細流，淺灘中的一池碧波，高崖下垂落的百尺飛瀑，讓人目不暇接。這裡的一山 一石、一草一木，都渾然天成，實屬自然之美。身處其中，呼吸著從遠古流傳下來的天地之氣，有種淨化心靈、熱淚盈眶之感。不禁再次感歎於大自然的力量、大自然的奧妙，同時也 感受到了身而為人存在於大自然之中，是多麼渺小、又多麼幸運。

不會忘記在板壁岩樹木中穿梭，陽光自葉間灑下；不會忘記站在神農頂俯瞰遠處萬物； 不會忘記在神農谷眺望雲海；不會忘記在神農壇千年杉木之下許過的願；不會忘記在天生橋 走過的路；不會忘記在木魚鎮把酒言歡…，這一切的回憶都將隨山屹立並深埋於我們心中，歷久彌新。若有一天，我再次造訪神農 架，這些感動將一定會再次浮現，歷歷在目地、感慨萬分地。 神農架的美，令人上頭。（作者郁惟安）

本文由中華兒女文史體驗營提供