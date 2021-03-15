2021年3月12日，大陸全國人大通過「完善香港區選舉制度的決定草案」，以「完善」之名，行箝制、收權之實，確保「港人治港」，必須以「愛國者」為主體；香港原本已經奄奄一息的民主，更進一步被關進牢籠。

此次「決定草案」對香港民主最大的傷害，就是建構「資格審查機制」，要審查選舉委員會委員候選人、行政長官候選人和立法會議員候選人是否符合「愛國者」的資格。這不禁令人擔憂，未來只要不贊同中共政策的民主派人士，是否都會在資格審查這關被汰除，而失去競選資格。

選不贏民主派，就不讓民主派選？這哪門子民主？

誠然，對中共而言，香港部分民主派人士展現的獨立思想，讓中共感到猶如芒刺在背。然而，中共欲消弭港獨的聲音，不該是緊縮、限制香港的民主，而是應該落實「港人治港」、「特首民選」的承諾，則香港獨立的呼聲自然消失。

實則，自1997年中共接收香港之後，香港原本自由多元的風氣逐漸緊縮，原本以廉能效能著稱的政府也屢遭批判。由於中共持續拒絕特首民選，而是堅持由中央政府任命，所以港府的施政不當，自然會被港民直接歸咎於對岸中央。這樣的怨氣，也就形成了港獨茁壯的養分。

簡單說，如果特首是民選產生，香港特區政府就算施政不當，香港民眾自然會要求特首負責，不會牽扯到中央政府。中共進一步緊縮、限縮香港的民主，只會讓香港人民的受壓迫感更加強烈，進一步促進香港的分離主義。

回顧1990年制訂的香港基本法第45條第2項，其中明訂了香港特首最終普選的目標。如今中共接收香港已經24年，香港人民不但離特首民選愈來愈遠，甚至連參選、選舉香港議員的權利都要被限縮，只有中共認定「愛國」的人才能享有參政權，怎麼能讓人不對中共產生怨懟之心？事實上，促進港獨的，正是中共反民主的作為！

1945年7月，黃炎培與毛澤東進行了有名的「窯洞對」；黃炎培問毛澤東「怎麼解決權力腐敗，跳出這個政黨存亡的週期？」毛澤東鏗鏘有力地回答：「只有讓人民起來監督政府，政府才不敢鬆懈。只有人人起來負責，才不會人亡政息。」

76年過去了，不但民主在中國大陸仍是幻影，一度享有部分民主的香港也面臨民主進一步受限的危機，怎能不讓有識者嘆息？

（作者為中華民國法律政策協會副理事長）