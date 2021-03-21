美中「2＋2」會談火藥味十足，行政院長蘇貞昌說，越來越多國家，對於專制極權國家作為，不但憂心，也聯合起來。美國新總統上任後，結合價值相同的國家一起合作，也更重視台灣、香港、新疆受到壓迫的情形，

蘇說，我們跟美國和許多國家，都是民主、自由價值相同的國家，但有些國家因為專權極端的社會控制，以及對國際秩序，都產生相當大的衝擊。現在世界上越來越多國家，對於專制極權國家種種作為，不但憂心，也聯合起來，希望維持世界和平、區域穩定，也讓自由、民主的價值，能夠持續運作。

蘇貞昌表示，台灣作為民主、自由，且在世界上被評量為最好的國家之一，會跟價值相同的國家一起合作，至於美中對話時，大家看到跟過去不一樣，如許多認知的衝擊，以及對於維持區域和平、穩定，有不同的看法和做法。而美國新總統上任後，結合價值相同的國家，一起結盟合作，也更重視台灣、香港、新疆等受到壓迫的情形，大家更可以看出來，世界上結合理念相同的國家，一起努力是更有力量。

(中時 )