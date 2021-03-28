美國總統拜登提名駐越南大使康達出任國務院東亞暨太平洋事務助理國務卿，助卿是美國外交決策階層的起點，也主責政策執行及日常運作，在外交體系中，銜接政策面與執行面。

康達三度在駐北京大使館任職，他的提名應可順利得到參議院同意，拜登政府由「歐巴馬校友會」為主力的印太事務團隊正式組成。 康達是職業外交官，不但是中國通，也是越南通、亞洲通，在川普時期仍受到重用，擔任駐越南大使。

台北外交部顯然對康達有很高期望，第一時間就回應，康達熟稔兩岸事務，過去與台灣互動良好，期待在現有友好穩固基礎上，強化台美實質夥伴關係。

其實，在拜登本人親自主導，國務卿布林肯、國家安全顧問蘇利文、白宮印太事務協調官坎貝爾等積極策劃執行下，美中戰略競爭關係已經定調，康達的重點工作在推動政策。

值得注意的是，美國積極推動的「自由開放印太戰略」中，最弱一環就是「東協」國家，各國多持觀望態度，美國全力拉攏越南成為抗中主力，康達可望發揮重要功效。

拜登政府標榜支持台灣「堅若磐石」，康達上任將繼續友台政策，但台灣真正需要的是深化雙邊關係，如雙邊貿易協定等，而非象徵性的會面或「友台」的口頭宣示。