中共總書記習近平在指示福建，要「在探索海峽兩岸融合發展新路上邁出更大步伐」，更「要突出以通促融、以惠促融、以情促融，勇於探索海峽兩岸融合發展新路」。以「通、惠、情」促進兩岸和平發展，顯見中共並沒有放棄和平統一路線。

對大陸來說，和統是目的，武力是手段，現階段和統還是中共實現統一的選項，武力的宣示與使用，除了壓抑台獨的氣焰，也有大內宣的作用，避免反台民粹失控。

當然，一邊講「通、惠、情」促融，一邊又不斷出動戰機擾台，是否把手段與目的給攪混了呢？

台灣就普遍有這樣質疑，但中共的政治邏輯，承續自毛澤東「矛盾論」，政治操作講求「正反合」。這是辯證法的要義，也是一般常說的「兩手策略」，或「棍子與胡蘿蔔」的選擇。

中共祭出和統和武力兩種選項，看似「項莊舞劍」，但是意在哪裡？那是針對方的選擇。所以，要和、要武，牌在中共手中，但同時也在台灣的手上。